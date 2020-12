Wegen der neuen Varianten des Corona-Virus in Großbritannien und Südafrika wird der Passagier-Flugverkehr von den beiden Ländern nach Deutschland gestoppt. Für Flüge aus dem Vereinigten Königreich gilt dies bereits ab Mitternacht und zunächst bis zum Jahresende, wie Bundesgesundheitsminister Spahn im ARD-Fernsehen mitteilte. Morgen soll das Kabinett dann per Verordnung auch Passagier-Flüge aus Südafrika stoppen.

Spahn sagte, ein Einschleppen der Virus-Mutationen nach Deutschland und ganz Kontinentaleuropa müsse unterbunden werden. Das Bundesinnenministerium beauftragte die Bundespolizei, Reisende aus beiden Ländern schon jetzt systematisch zu kontrollieren. Weitere EU-Staaten stoppten ebenfalls Flüge aus Großbritannien oder kündigten dies an, so die Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Irland und Italien. Für den See- und Straßenverkehr soll es offenbar eine gemeinsame europäische Entscheidung geben. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft berief für morgen ein Treffen im Rahmen des europäischen Krisenreaktionsmechanismus ein.



Die Virus-Mutation in Großbritannien ist nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörden deutlich ansteckender und wird für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht. In Deutschland ist die Variante nach den Worten Spahns bislang noch nicht entdeckt worden.

