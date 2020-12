Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat vor einem schnellen Vordringen der in Großbritannien entdeckten Coronavirus-Variante nach Deutschland gewarnt.

Wenn es jetzt - mitten in der zweiten Welle mit so hohen Fallzahlen - käme, wäre das eine Katastrophe, sagte Lauterbach am Abend im "Bild"-Talk. Die Wahrscheinlichkeit, dass die neue Corona-Variante über kurz oder lang Deutschland erreicht, bezifferte er auf 100 Prozent. Er hoffe aber, dass sie noch nicht angekommen sei. In diesem Fall müsse man dafür kämpfen, dass dies lange so bleibe.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.