Angesichts der Mutationen des Coronavirus hat sich der Biologe und Physiker an der Humboldt-Universität, Brockmann, besorgt geäußert.

Computersimulationen zeigten, dass sich das neue Virus durchsetzen könne, sagte Brockmann im Deutschlandfunk. Es sei damit zu rechnen, dass man vor einer dritten Welle stehe. Deshalb müsse man in Deutschland schnell in einen Niedriginzidenzbereich kommen. Gut sei alles, was Kontakte vermeide. Auch ein intensiveres Testen sei eine wesentliche Komponente. Zum Beschluss des Bund-Länder-Gipfels, bei einer Wocheninzidenz von 35 weitere Lockerungen zu ermöglichen, sagte Brockmann, es sei richtig, sich an den Inzidenzzahlen zu orientieren. Bei höheren Fallzahlen in einem Landkreis müsse man schneller und früher reagieren können - ohne erst darüber zu diskutieren.



Brockmann leitet die Arbeitsgruppe "Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten" beim Robert-Koch-Institut. Er plädiert für eine No-Covid-Strategie, die eine drastische Reduzierung der Ansteckungen anstrebt, um dann in den jeweiligen Gebieten wieder Öffnungen zu erlauben.

11.02.2021