Vier Tage nach einer Impfpanne in Stralsund sind die letzten vorsorglich behandelten Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Landrat Kerth sagte, er sei froh, dass alle Personen wieder zuhause seien und es ihnen wieder besser gehe. Am Sonntag war in einem Pflegeheim in Stralsund an acht Mitarbeiter versehentlich die fünffache Dosis des gelieferten Corona-Impfstoffes der Firma Biontech/Pfizer verabreicht worden. Vier von ihnen wurden daraufhin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Drei wurden bereits nach einer Nacht wieder entlassen.



Der Hersteller Biontech sehe keine Gefahr, erklärte der Landrat. Bereits in der ersten Phase der Impfstoff-Studien seien größere Dosen getestet worden - ohne schwerwiegende Folgen. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.