In China haben die Behörden nach neuen Coronafällen die Einwohner einer kompletten Stadt in Quarantäne geschickt.

Nach Angaben der regionalen Gesundheitskommission müssen die rund 210.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ruili an der Grenze zu Myanmar eine Woche zu Hause bleiben. Zudem sollen alle Menschen in der Stadt auf das Virus getestet werden. Eine Infektion wurde bisher bei fünf Chinesen sowie vier Menschen aus Myanmar nachgewiesen. Der Wohnkomplex, in dem die Infektionen aufgetreten sind, wurde abgeriegelt. Alle Läden bis auf Supermärkte und Apotheken sind geschlossen. In China gilt die Pandemie weitgehend als eingedämmt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.