Die Zahl der Neuerkrankungen durch das Coronavirus ist sprunghaft angestiegen. Grund dafür ist eine neue Erfassungsmethode, durch die sich die Zahl der statistisch erfassten Infektionen in China beinahe verzehnfachte. Die chinesische Regierung entließ daraufhin mehrere hochrangige Funktionäre.

Wie die Gesundheitskommission der Provinz Hubei mitteilte, sind die Diagnoseergebnisse nach einer Untersuchung "überarbeitet" worden. Demnach werden nun auch Fälle in die Zählung aufgenommen, die nicht durch ein Testverfahren bestätigt wurden, sondern aufgrund einer offiziellen Diagnose der Ärzte. Diese bezieht sich auf eine Kombination mehrerer Faktoren wie Lungenbildern oder dem physischen Zustand.



Das Staatsfernsehen sprach von 242 Toten mehr als gestern; insgesamt seien es nun 1.369. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöhte sich demnach in der Provinz um rund 14.800. Am Vortag waren lediglich 1.638 neue Infektionen gemeldet worden. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg damit auf fast 60.000.

Regierungsspitzen in Wuhan und Hubei abgesetzt

Die Kommunistische Partei in China zog mittlerweile politische Konsequenzen aus der Ausbreitung des Corona-Virus. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete die Absetzung des Parteichefs der Provinz Hubei. Er wird durch den früheren Bürgermeister von Schanghai ersetzt. Auch in der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan gab es einen personellen Wechsel an der Spitze der örtlichen Regierung. Beide waren für ihren Umgang mit der Krankheit öffentlich kritisiert worden.



In Brüssel kommen heute die EU-Gesundheitsminister zu einem Sondertreffen zusammen, um über die neue Lungenkrankheit zu beraten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Engpässe bei Medikamenten sowie die beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffs. In Berlin äußern sich zudem deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu der Epidemie.