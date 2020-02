Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland weiter aus. Allein am Abend wurden mehrere neue Infektionen bestätigt. Angesichts der Entwicklung bildet die Bundesregierung einen Krisenstab.

Nach Behördenangaben handelt es sich um drei Menschen im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, die Kontakt mit einem Ehepaar hatten, dessen Infektion bereits bekannt ist. Außerdem ist ein Arzt aus Mönchengladbach erkrankt. Bei einem Soldaten der Flugbereitschaft in Köln-Wahn wurde das Virus während einer Behandlung im Bundeswehr-Krankenhaus im rheinland-pfälzischen Koblenz nachgewiesen. Zudem gab es drei neue Fälle in Baden-Württemberg.



Angesichts der Entwicklung bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn wollen heute über Details informieren. Spahn erklärte, Deutschland stehe am Beginn einer Epidemie. Vor dem Hintergrund der neuen Fälle sei fraglich, ob die bisherige Strategie der Behörden aufgehe, das Virus einzugrenzen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Letztere seien gar nicht nachvollziehbar. Dies sei eine neue Qualität.



Auch in zahlreichen anderen Staaten wurden neue Infektionsfälle bekannt. Brasilien meldete den ersten Fall einer Infektion in Lateinamerika.