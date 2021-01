Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind nun bundesweit in Kraft. Nachdem bereits am Wochenende sechs Bundesländer die verschärften Regeln umsetzten, gelten sie seit heute auch in den übrigen zehn Ländern.

Schulen und Kindertagesstätten bleiben größtenteils geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Fernunterricht; in Kitas kann örtlich eine zeitlich verkürzte Betreuung in Anspruch genommen werden. Kontakte sind zusätzlich eingeschränkt. Angehörige eines Haushalts dürfen nur noch eine weitere Person treffen. In einigen Ländern gelten Ausnahmen für Kinder.



In Landkreisen mit einer Inzidenz über 200 kann ein Bewegungsverbot verhängt werden. Dann dürfen sich Menschen nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Einige Länder wollen diese Regel nicht anwenden.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow wies Forderungen nach baldigen Lockerungen erneut zurück. Er sagte im ZDF, man müsse der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfange, richtig Fahrt aufzunehmen. Der Linken-Politiker verwies darauf, dass in seinem Bundesland alle Landkreise und kreisfreien Städte den Inzidenzwert von 200 überschritten hätten. Sein Appell an die Thüringer Wirtschaft sei, möglichst alles zu unterlassen, was im Moment nicht notwendig sei.

