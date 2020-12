In Südafrika ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden.

Minister Mkhize erklärte in Johannesburg, diese könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Coronawelle im Land stecken. Das Forschungsteam, das die Virus-Variante entdeckte, leitete seine Erkenntnisse an die Weltgesundheitsorganisation weiter.



In Großbritannien war ebenfalls eine Mutation des Coronavirus entdeckt worden, die ansteckender sein soll als die bisherige Form. in London wird heute das Kabinett von Premierminister Johnson zusammenkommen, um eine mögliche Verschärfung der Maßnahmen zu besprechen.

