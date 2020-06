In Großbritannien hat die Regierung wegen anhaltend hoher Corona-Fallzahlen in der Stadt Leicester erneut strikte Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt.

Während die Rate der Infektionsfälle in den meisten Landesteilen zurückgegangen sei, sei sie in Leicester zuletzt weiter gestiegen, begründete Gesundheitsminister Hancock den Schritt gestern Abend im Parlament in London. Geschäfte müssen deshalb ab heute, Schulen ab Donnerstag schließen. Pubs, Restaurants und Museen dürfen in Leicester nicht öffnen. In zwei Wochen sollen die Maßnahmen auf den Prüfstand kommen. - Die Neuinfektionen in Leicester mit seinen etwa 350.000 Einwohnern machten in der vergangenen Woche zehn Prozent aller Fälle in England aus.