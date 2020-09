Das israelische Kabinett hat wegen der Corona-Pandemie einen erneuten Lockdown verhängt.

Die ab morgen geltenden Beschränkungen sind noch strenger als beim ersten Lockdown im Frühjahr. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mitteilte, sollen alle Betriebe und Unternehmen aus nicht lebensnotwendigen Bereichen schließen. Zudem wird die Ausgangsbeschränkung von 1.000 Metern Entfernung von der Wohnung auch auf die Teilnahme an Demonstrationen ausgeweitet. Synagogen bleiben geschlossen - mit Ausnahme des am Sonntag beginnenden Feiertags Jom Kippur. Der öffentliche Nahverkehr wird eingeschränkt.



Der Lockdown soll am 11. Oktober enden, eine Verlängerung ist laut der israelischen Regierung nicht ausgeschlossen. Die Gesundheitsbehörden hatten zuletzt fast 7.000 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Israel hat rund neun Millionen Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.