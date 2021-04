Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat den Bundesrat passiert. Damit kann Bundespräsident Steinmeier das Gesetz unterzeichnen. Möglich wäre, dass die neuen Regeln ab kommender Woche gelten.

In einer Sondersitzung verzichtete die Länderkammer darauf, den Vermittlungsausschuss zu dem Gesetz anzurufen, das der Bundestag am Vortag verabschiedet hatte. Es gab keine förmliche Abstimmung.



Die Novelle beinhaltet eine sogenannte Corona-Notbremse. Diese sieht bei bestimmten Inzidenzwerten bundeseinheitliche Regeln zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung von Geschäften und Schulen vor. Bundesgesundheitsminister Spahn - CDU - hatte in der Länderkammer für das Gesetz geworben und zugleich erklärt, er erwarte spätestens im Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland. Bundesratspräsident Haseloff kritisierte die Kompetenzverlagerung in der Pandemiebekämpfung auf den Bund. Der heutige Tag sei für ihn ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland, sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.Vorbehalte rechtlicher Art äußerten die Regierungschefs von Hessen und Niedersachsen, Bouffier von der CDU und Weil von der SPD.



Das Gesetz bedarf jetzt noch der Unterzeichnung durch Bundespräsident Steinmeier und muss im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Derweil gibt es bereits den ersten Eilantrag gegen die Novelle beim Bundesverfassungsgericht.

