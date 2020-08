Nach mehr als 100 Tagen gibt es in Neuseeland wieder neue Infektionen mit dem Coronavirus.

Wie Premierministerin Ardern mitteilte, wurden in einem Haushalt in Auckland vier Fälle festgestellt. Sie rief die Menschen in der größten Stadt des Landes auf, zu Hause zu bleiben. Bars und viele andere Geschäfte müssten schließen.



Zuvor war in Christchurch eine Wohnanlage für Senioren geschlossen worden, nachdem bei acht Bewohnern grippeähnliche Symptome diagnostiziert worden waren.



Neuseeland hatte Ende März eine strenge Ausgangssperre verhängt. In der Folge gelang es, die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Insgesamt wurden in dem Land bisher rund 1.600 Menschen positiv getestet. 22 Menschen starben an oder mit dem Virus.