Angesichts steigender Zahlen von Coronavirus-Neuinfektionen schließt New York erneut alle städtischen Schulen.

Wie Bürgermeister de Blasio mitteilte, wurde die Schwelle von drei Prozent positiver Corona-Tests überschritten. New York war im Frühjahr ein Zentrum der Pandemie in den USA. Von Mitte März bis Ende September hatten die Schulen ihren Betrieb bereits einstellen müssen.



Vor einer Woche wurde in New York und im gleichnamigen Bundesstaat aufgrund des Infektionsgeschehens eine Sperrstunde für Restaurants, Bars, Clubs sowie Fitnesstudios ab 22 Uhr festgelegt. Treffen in Privathäusern sind auf maximal zehn Personen beschränkt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.