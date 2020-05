In den USA hat die "New York Times" in ungewöhnlicher Weise der Opfer der Coronavirus-Pandemie gedacht.

Das Blatt druckte auf der Titelseite seiner Sonntagsausgabe die Namen von Hunderten Verstorbenen ab. Niemand von ihnen sei nur Teil einer Statistik, schrieb die Zeitung. Die Überschrift lautete: "Fast 100.000 Tote in den USA, ein unermesslicher Verlust". Laut der Johns Hopkins Universität wurden in den Vereinigten Staaten bislang rund 1,6 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt und rund 97.000 Todesfälle gemeldet.