In den USA hat sich New Yorks Gouverneur Cuomo eine Schlagabtausch mit US-Präsident Trump über die Zuständigkeiten im Kampf gegen das Coronavirus geliefert.

In seiner täglichen Pressekonferenz forderte Cuomo unter anderem mehr Geld aus Washington. Trump twitterte daraufhin, Gouverneur Cuomo sollte mehr Zeit damit verbringen, zu handeln und weniger Zeit damit, sich zu beschweren. Noch während der Pressekonferenz darauf angesprochen, entgegnete Cuomo, Trump sollte nicht sitzend zuhause Fernsehen schauen, sondern vielleicht aufstehen und zur Arbeit gehen. Er benötige zudem keinen Präsidenten, der ihm seine Rechte als Gouverneur vorlese. Über die Öffnung von Gesellschaft und Wirtschaft in der Pandemie würden einzig die Regierungschefs der US-Bundesstaaten entscheiden. Cuomo fragte schließlich Trump, warum dieser nicht genauso viel Rücksicht auf die einzelnen Bundesstaaten nehme wie auf seine großen Unternehmen und Fluggesellschaften.



Governeur Cuomo und US-Präsident Trump hatten sich in den vergangenen Tagen bereits mehrfach verbale Schlagabtausche geliefert. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Trump und mehreren Gouverneuren ist die Frage über die Zuständigkeiten bei der Lockerung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen. Trump hatte sich zunächst in der Angelegenheit für maßgeblich zuständig erklärt. Kritiker hatten dies jedoch mit Hinweis auf das föderale System der USA zurückgewiesen.

Trump will US-Wirtschaft in drei Etappen hochfahren

Am Donnerstag hatte der Präsident dann moderatere Worte angeschlagen und einen Plan vorgestellt, mit dem die USA in drei Phasen schrittweise zur Normalität zurückkehren sollen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen wollen. Im Weißen Haus schlug er dazu einen Mehr-Stufen-Plan vor. Über den Zeitrahmen sollen aber anhand bestimmter Kriterien die Bundesstaaten entscheiden.



In einer ersten Stufe des Lockerungsplans sollen beispielsweise Restaurants unter Auflagen öffnen dürfen. In Phase zwei sollen die Schulen wieder öffnen und nicht notwendige Reisen erlaubt werden. In der dritten Phase könnten auch besonders gefährdete Menschen sich wieder in der Öffentlichkeit bewegen und alle Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

