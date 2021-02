Trotz steigender Infektionszahlen haben die Niederlande eine Lockerung der Corona-Maßnahmen angekündigt.

Die Regierung in Den Haag will vor allem für Jugendliche den Alltag erleichtern. Ministerpräsident Rutte teilte mit, alle unter 28 Jahre dürften im März wieder Mannschaftssport im Freien betreiben. Turniere bleiben verboten. Schüler der höheren Klassen können ab nächster Woche mindestens einen Tag pro Woche wieder zum Unterricht gehen. An Grundschulen ist das bereits seit zwei Wochen möglich. Zudem dürfen Friseur-, Kosmetik- und Massagebetriebe öffnen. Einkaufen in Geschäften soll nach Voranmeldung gestattet werden.



Zugleich verlängerte die niederländische Regierung die nächtlichen Ausgangssperre bis zum 15. März. Gegen die Einführung hatte es teils gewaltsame Proteste gegeben. Ein Gericht hob sie zeitweise auf. Regierungschef Rutte führte aus, man befinde sich in einer sehr schwierigen Phase. Eine dritte Corona-Welle sei laut Experten wohl unvermeidlich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 24.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 17.02.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 23.02.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 16.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 15.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 17.02.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.