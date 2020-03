Italien sperrt im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus größere Gebiete im Norden des Landes ab. Das kündigte Ministerpräsident Conte an. Betroffen von den Maßnahmen sind die Region Lombardei und 14 Provinzen, auch Mailand und Venedig. Damit treffen die Ein- und Ausreiseverbote mehr als zehn Millionen Menschen.

Die Maßnahme gilt bis zum 3. April. Die Beratungen der Regierung über die verschärften Maßnahmen hatten seit gestern angedauert.



Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen, es sind fast 5.900. Mehr als 230 Menschen sind gestorben.



Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung in Rom vergangenen Woche alle Schulen im Land, die Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.