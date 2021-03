Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat im vergangenen Jahr im Zuge einer Kampagne gegen das Coronavirus auch für "Influencer-Marketing" bezahlt.

Wie die Landesregierung auf eine Anfrage der AfD mitteilte, ging es dabei um 35.000 Euro. Das sei allerdings eine Ausnahme gewesen, hieß es. Jenseits davon habe es von keinem Ministerium Zahlungen an Influencer gegeben. Auch aktuell gebe es keine Zusammenarbeit.



Für die Kampagne "Beat the virus" - zu deutsch: "Das Virus besiegen", seien unter anderem über eine Düsseldorfer Agentur Personen gebucht worden. Influencer sind Menschen mit hohen Reichweiten in Online-Netzwerken. Sie spielen für die Werbeindustrie eine zunehmend wichtige Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.