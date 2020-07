In Italien hat nach dem Senat auch das Abgeordnetenhaus in Rom der Verlängerung des Corona-Notstands bis zum 15. Oktober zugestimmt.

Ursprünglich wäre die Maßnahme Ende Juli abgelaufen. Ministerpräsident Conte hatte den Notstand am 31. Januar ausgerufen, als die ersten beiden Coronafälle in Rom auftraten.



Politiker der Opposition und einige Rechtsexperten hatten eine Verlängerung abgelehnt. Sie sehen Grundrechte in Gefahr und werfen der Regierung vor, dass sie mit Dekreten am Parlament vorbei regieren wolle. Conte wies die Kritik zurück und erklärte in Rom, man müsse angesichts der Pandemie wachsam bleiben.