Der amerikanische Pharmahersteller Novavax meldet eine hohe Wirksamkeit seines Impfstoffs gegen Covid-19.

Eine Studie habe einen 91-prozentigen Schutz gegen schwere Verläufe ergeben sowie und eine vollständigen zur Vorbeugung mittelschwerer und schwerer Covid-19-Fälle. Gegen Virusvarianten, die nicht eindeutig zu identifizieren gewesen seien, sei das Vakzin zu immer noch etwa 70 Prozent wirksam gewesen. Dem Unternehmen zufolge beteiligten sich an der Studie fast 30.000 Menschen in den USA und Mexiko. Novavax kündigte an, bis Ende September Anträge auf eine Zulassung unter anderem in den USA und Europa zu stellen. Bis dahin sei eine Produktion von 100 Millionen Dosen pro Monat möglich.



Das Präparat gilt als leicht zu transportieren und zu lagern. Es wird deshalb damit gerechnet, dass es eine wichtige Rolle für Impfkampagnen in Entwicklungsländern spielen könnte.