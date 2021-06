In Nordrhein-Westfalen wird die Terminvergabe für die Corona-Impfzentren ab morgen freigegeben.

Dann könne jeder Erwachsene einen Termin in einem der 53 Zentren buchen, kündigte Landesgesundheitsminister Laumann in Düsseldorf an. Der CDU-Politiker rechnet damit, bis Ende Juli jedem in NRW ein Impfangebot machen zu können. In den vergangenen Wochen waren in den Impfzentren mangels ausreichender Impfstoffmengen keine Termine für Erstimpfungen möglich. Zuletzt hatte das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen erklärt, man könne bereits ab sofort jedem Impfwilligen ein Impfangebot unterbreiten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.