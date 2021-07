Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen wird in Nordrhein-Westfalen vorerst nicht zu gravierenderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens führen.

Ab morgen tritt eine entsprechende Änderung der Schutzverordnung in Kraft. Demnach wird die höchste Inzidenzstufe 3 vorerst für rund drei Wochen ausgesetzt. Sie hätte nach bisheriger Fassung ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 unter anderem eine Schließung der Innengastronomie zur Folge gehabt. Derzeit liegt die Inzidenz in NRW bei 20,4. Landesgesundheitsminister Laumann sagte zur Begründung, es gebe eine moderate Dynamik im Infektionsgeschehen und nur wenig Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen.



Bundesweit wird derzeit über eine Neubewertung des Inzidenzwerts als Faktor für Schutzmaßnahmen diskutiert. Gesundheitsminister Spahn sagte der "Bild"-Zeitung, mit steigender Impfrate verliere der bisherige Leitindikator an Aussagekraft. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hatte dafür plädiert, an der Niedrig-Inzidenz-Strategie festzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.