Nach der Lockerung der Beschränkungen im Grenzverkehr nach Österreich und Frankreich hat die Bundespolizei nur wenige Verstöße registriert.

Nur in Einzelfällen sei die Einreise verweigert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Bayern. So hätten bei stichprobenartigen Kontrollen einige Fahrer aus Österreich keinen triftigen Grund vorweisen können, sondern beispielsweise nur in Deutschland einkaufen oder wandern wollen. Das ist nach wie vor nicht erlaubt. Auch an der Grenze nach Frankreich habe es keinerlei Probleme gegeben, erklärte die Bundespolizei in Offenburg.



Die Lockerung der Kontrollen gilt auch für die Grenzen zur Schweiz. Reisende dürfen aus geschäftlichen Gründen und für Familienbesuche wieder in die Nachbarländer. Die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg fallen seit heute komplett weg. An der Grenze zu Dänemark werden sie vorerst fortgeführt.



Tschechien verlängert seinen Einreisestopp für Touristen auf unbestimmte Zeit. Ausnahmen gibt es nur für einzelne Gruppen wie Berufspendler und Lkw-Fahrer.

