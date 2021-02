Drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg wenden sich in einem dringenden Appell an Bundeskanzlerin Merkel, möglichst bald Öffnungen mit guten Hygienekonzepten zuzulassen. In dem Schreiben schlagen sie vor, dass Städte mit einer Inzidenz unter 35 ihre Innenstadtbezirke sofort und komplett öffnen dürfen.

Dafür könnten etwa Schnelltest-Stationen eingerichtet werden. Einlass in Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen erhielte dann nur, wer personalisierte Nachweise für ein negatives Ergebnis sichtbar mit sich führe. Zur Begründung schreiben die Oberbürgermeister, das "Sterben der Innenstädte" sei bereits in vollem Gange. Sie erreichten ständig verzweifelte Berichte von Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden, von denen sich einige bereits an die Gerichte gewandt hätten. Der verschärfte Lockdown für Gastronomie, Kultur und Handel treibe immer mehr Betriebe in die Insolvenz.



Adressiert ist das Schreiben auch an Ministerpräsident Kretschmann und Bundesfinanzminister Scholz. Zu den Unterzeichnern gehört der bundesweit bekannte Tübinger OB Palmer.

