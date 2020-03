Auch die baltischen Staaten schotten sich zunehmend ab.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus stellt Litauens Regierung das ganze Land für zwei Wochen unter Quarantäne. Nach einem Beschluss des Kabinetts in Vilnius gilt die Maßnahme ab morgen und umfasst auch die Schließung der Grenzen für Ausländer. In Lettland ist der internationale Personenverkehr ebenfalls betroffen. Lediglich für den Warenverkehr bleiben die Grenzen offen. Auch in Estland wurde die Mobilität spürbar eingeschränkt.