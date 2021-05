In Österreich fällt zum 1. Juli die Obergrenze für die Besucherzahl bei Veranstaltungen im Freien und in Gebäuden.

Das kündigte Vizekanzler Kogler in Wien an. Voraussetzung sei immer, dass die Besucher getestet, genesen oder geimpft seien. Events mit mehr als 500 Personen seien zudem genehmigungspflichtig. Von der neuen Regelung profitieren unter anderem Stadien, Konzertsäle und Theater. Bei den Veranstaltungen gilt dann auch keine Maskenpflicht mehr. Diese bleibt in Österreich aber zum Beispiel in Supermärkten und in Bussen und Bahnen bestehen.



Als weiterer Schritt dürfen sich bereits ab dem 10. Juni doppelt so viele Kunden wie bisher in Geschäften aufhalten. Die Sperrstunde wird von 22 Uhr auf Mitternacht verlegt.



Bundeskanzler Kurz nannte als Grundlage für alle anstehenden Lockerungen eine insgesamt sehr erfreuliche Entwicklung sowohl bei der Zahl der Neuinfektionen als auch der Belegung der Klinikbetten. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt aktuell bei etwa 40.

