Österreich stoppt die Einreise aus Italien.

Bundeskanzler Kurz sagte in Wien, Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich. Was die österreichischen Staatsbürger betreffe, die sich in Italien aufhielten, werde deren Rückholung in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium organisiert. Nach der Ankunft zu Hause müssten alle für zwei Wochen in häusliche Isolation.



Außerdem werden in Österreich bis Anfang April alle Veranstaltung in geschlossenen Gebäuden mit mehr als 100 Menschen verboten. Davon betroffen sind unter anderem Theater und Konzerte. Für Veranstaltungen im Freien gilt ein Verbot ab einer Größe von mehr als 500 Menschen.



In Österreich sind bisher 158 Infektionen mit dem Corona-Virus registiert. Kurz sagte, es gehe darum, das Tempo der Ausbreitung zu reduzieren. Für einige Wochen sei es nun nötig, das soziale Leben zu reduzieren.



Zuvor hatte Österreich eine Reisewarnung für das gesamte italienische Staatsgebiet ausgesprochen.

