In Österreich sollen alle 200.000 Lehr- sowie Betreuungskräfte in Schulen und Kindergärten auf das Coronavirus getestet werden.

Wie die Regierung mitteilte, finden die Entnahmen der Proben am 5. und 6. Dezember statt, wenn nach bisherigen Plänen der Corona-Lockdown in Österreich endet. Für die Tests sollen demnach im ganzen Land mehr als 100 Zentren eingerichtet werden. Auch die 40.000 Polizeibeamte des Landes sollen sich anschließend auf den Erreger testen lassen. Kurz vor Weihnachten könne dann die gesamte Bevölkerung das Angebot in Anspruch nehmen, hieß es weiter.



Bundeskanzler Kurz erklärte in Wien, die Teilnahme an den Massentests sei freiwillig. Sie böten aber bis zur Impfung eine Chance, den Weg zur Normalität zurückzufinden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 20.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

* Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 14.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.