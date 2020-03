Die für dieses Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen im Juli 2021 nachgeholt werden. Das Internationale Olympische Komitee hat bestätigt, dass es sich darauf mit den japanischen Organisatoren geeinigt hat. Die Suche nach einem geeigneten Termin war schwierig.

Laut dem IOC sollen die Spiele nun am 23. Juli eröffnet werden. Sie finden damit fast genau ein Jahr später statt als geplant. Die Schlussfeier ist für den 8. August 2021 vorgesehen. Die Paralympics werden demnach vom 24. August bis zum 5. September ausgetragen. Diese Daten waren am Wochenende schon in Medienberichten genannt worden.

Kollision mit anderen Wettkämpfen

Einen neuen Termin für die Olympischen Sommerspiele zu finden, war aufgrund der durchgetakteten Planung des Sportjahres nicht einfach. So findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 die ebenenfalls wegen der Corona-Krise verschobene Fußball-Europameisterschaft statt. Dieser Zeitraum war damit praktisch tabu. Vom 2. bis 25. Juli läuft die Tour de France. Auch die Radprofis fahren ungern im Schatten vom Olympia. Beide Ereignisse werden sich nun ein paar Tage überschneiden.



Nicht unproblematisch ist aber auch, dass in den Jahren ohne Olympische Spiele normalerweise die 33 internationalen Sommersportverbände ihre Weltmeisterschaften veranstalten. Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele haben die Athleten jetzt entweder zwei große Wettkämpfe - oder die Weltmeisterschaften müssen verlegt werden.



Vom 16. Juli bis 1. August finden die Weltmeisterschaften der Schwimmer im japanischen Fukuoka statt und fast unmittelbar danach - vom 6. bis 15. August - die der Leichtathleten im US-amerikanischen Eugene. Die Weltverbände der beiden Sportarten signalisierten, zu einer Verlegung ihrer Welttitelkämpfe bereit zu sein. Vor und nach dem denkbaren neuen Olympia-Zeitraum sind bisher weitere Weltmeisterschaften geplant - wie die im Taekwondo, Tischtennis, Rudern oder Straßen-Radsport.

Sommer versus Frühjahr

Die Gouverneurin der Präfektur Tokio, Yuriko Koike, hatte noch am Freitag die Idee ins Spiel gebracht, Olympia wegen des weniger heißen und feuchten Klimas schon im Frühjahr durchzuführen. Im Juli und August herrscht große Hitze in Japan.



Für die Austragung im Sommer sprachen jedoch nicht zuletzt finanzielle Gründe. Der US-Fernsehsender NBC zahlt für die TV-Rechte an den Olympischen Spielen von 2014 bis 2032 zwölf Milliarden Dollar an das Internationale Olympische Komitee. Deshalb ist das Interesse des Senders, der diese Kosten mit Werbung refinanzieren muss, an einem geeigneten Olympia-Termin besonders hoch. Der Termin im Juli und August ist für NBC günstig: Alle wichtigen US-Sportarten wie Baseball haben Sommerpause oder sind in der Vor- oder Nachsaison.



Auch historisch gesehen lagen die bevorzugten Austragungstermine für Olympische Sommerspiele in den Monaten Juli und August. Hauptsächlich aus klimatischen Gründen gab es aber auch Ausnahmen: Melbourne 1956 im November und Dezember, Tokio 1964 und Mexiko 1968 im Oktober. Seoul 1988 und Sydney 2000 fanden in den letzten beiden September-Wochen statt.

