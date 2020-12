Bayern hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Coronavirus-Testpflicht für alle nach Deutschland einreisenden Personen zu erlassen.

Ministerpräsident Söder sagte nach einer Kabinettssitzung in München, man benötige eine nationale Regelung. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die trotz der Pandemie geplanten Reisen zwischen Weihnachten und Neujahr. Es sei offensichtlich, dass in den Grenzgebieten die Ansteckungszahlen besonders hoch seien - nicht nur in Bayern. Der CSU-Politiker rechnet zudem nicht damit, dass bereits Anfang Januar erste Lockerungen der ab Mittwoch geltenden Corona-Auflagen möglich sein werden.



Bayern will am vierten Adventssonntag das Ausliefern von Paketen bis zur Haustür ermöglichen, um den Menschen angesichts des Lockdowns den Druck zu nehmen, noch in letzter Minute Geschenke zu besorgen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.