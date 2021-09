Schüler in Bayern müssen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen.

Das kündigte Ministerpräsident Söder in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München an. Man habe mit regelmäßigen Corona-Tests ein Sicherheitsnetz geschaffen, hieß es. Dadurch könne man die Aufhebung der Maskenpflicht am Platz vertreten. Auch im Sportunterricht kann ab dem 4. Oktober auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Außerhalb des Klassenzimmers muss im Schulhaus aber weiter eine medizinische Maske getragen werden.

