Einen Tag vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel wird weiter kontrovers über das Thema Beherbergungsverbot in der Corona-Krise diskutiert.

Nordrhein-Westfalen wird die Maßnahmen für Reisende aus Risikogebieten weiter nicht umsetzen. Beherbergungsverbote trügen nicht dazu bei, Ansteckungsketten zu verlangsamen, erklärte Gesundheitsminister Laumann. Auch Rheinland-Pfalz will den Beschluss vorerst nicht in Kraft setzen. Bundesweit müsse über den Sinn des Verbots nachgedacht werden, sagte Ministerpräsidentin Dreyer. Berlins Regierender Bürgermeister Müller bekräftige ebenfalls seine Kritik an den Reisebeschränkungen. Es schaffe nur Verwirrung und Unverständnis. Bayerns Ministerpräsident Söder beharrt bei den Verhandlungen über die Corona-Strategie nicht auf einem Beherbergungsverbot für Reisende aus sogenannten "Hotspots". Die umstrittene Regelung sei ein untergeordnetes Thema. In jedem Fall brauche es einheitliche Bestimmungen.



Die Regierungschefs von Baden-Württemberg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Kretschmann, Woidke und Schwesig verteidigten dagegen das Verbot. Mit den strengen Regeln sei man bislang gut gefahren, hieß es.

