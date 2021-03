Die Stadt Bergamo in Norditalien gedenkt heute der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie.

Vor rund einem Jahr gingen Bilder aus Bergamo um die Welt, die zeigten, wie Militär-Lastwagen hunderte Särge aus der Stadt herausbrachten. Diese Bilder wurden zum warnenden Symbol für die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Europa. Der italienische Ministerpräsident Draghi will am Mittag einen Gedenkwald in Bergamo eröffnen.



Italien hat wegen erneut steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen erneut verschärft. Deshalb gilt für Bergamo ein Lockdown, es sind nur wenige Teilnehmer bei den Gedenkfeierlichkeiten zugelassen. Auch in anderen Städten Italiens sind heute Veranstaltungen geplant, die an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern sollen.

