Bundeskanzlerin Merkel plant zur Eindämmung des Coronavirus einen "Lockdown light".

Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, sollten Bars und Restaurants schließen. Schulen und Kindergärten sollten möglichst offen bleiben, außer in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen. Auch Geschäfte könnten unter bestimmten Einschränkungen offen gehalten werden. Die Kanzlerin will am Mittwoch, und damit zwei Tage früher als geplant, erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die Entwicklung beraten.



Regierungssprecher Seibert sagte nach einem Treffen des sogenannten Corona-Kabinetts in Berlin, dass die Nachverfolgung von Kontakten von Infizierten in einigen Kommunen nicht mehr möglich sei. Die Krankenhäuser verzeichneten eine Zunahme von Covid-Patienten, auch auf Intensivstationen. Deswegen gelte es weiterhin, Kontakte zu reduzieren. Angesichts der drastisch steigenden Neu-Infektionszahlen sei allen bewusst, dass jeder Tag zähle.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter 8.685 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Erfahrungsgemäß fallen die Zahlen an Sonntagen und Montagen niedriger aus, weil an Wochenenden weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten ans RKI übermitteln.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.