In Großbritannien hat Premierminister Johnson verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Teilen des Landes angekündigt.

Um die Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen, sollen dazu in den besonders betroffenen Regionen Pubs und Bars geschlossen werden. Auch Fitness-Studios und Wettbüros sollten ihren Betrieb einstellen, sagte Johnson im Unterhaus. Derzeit treffe die höchste Warnstufe aber nur für die Region Merseyside um die Stadt Liverpool im Norden Englands zu. Einen erneuten landesweiten Lockdown strebe er nicht an, fügte der Premier hinzu, der wegen seines Krisenmanagements in der Kritik steht. Die Abgeordneten müssen seinen Vorschlägen noch zustimmen. In Großbritannien gibt es Angaben der Statistikbehörde zufolge bislang etwa 58.000 Todesfälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.