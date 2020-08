Bund und Länder haben über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie beraten.

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht soll bundesweit ein Bußgeld von mindestens 50 Euro erhoben werden, teilte Bundeskanzlerin Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin mit. Eine Ausnahme bildet das Land Sachsen-Anhalt. Für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten wird es ab dem 15. September keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben. Zudem sollen Reiserückkehrer aus Risikogebieten für mindestens fünf Tage in Quarantäne bleiben.



Gesetzlich Versicherten mit Anspruch auf Kinderkrankengeld sollen fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. Alleinerziehende können zehn Tage beantragen. Bis zum Jahresende sollen in Deutschland keine Großveranstaltungen stattfinden. Für Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis konnte sich die Runde nicht auf bundesweit geltende Obergrenzen für Teilnehmerzahlen einigen. Die Bürger werden gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feiern vertretbar sind. Die Pandemie sei noch lange nicht vorüber, betonte Merkel. Die Menschen dürften in ihrer Achtsamkeit nicht nachlassen.



Die Beschlüsse sind allerdings nur Empfehlungen. Die Umsetzung liegt im Kompetenzbereich der einzelnen Länder.

