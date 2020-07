Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine Abschaffung der Maskenpflicht im Handel ab.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet werden könne, seien Masken ein wichtiges und weiter unverzichtbares Mittel. Die Pflicht sei nötig, um die Infektionszahlen niedrig zu halten und sich selbst und andere zu schützen. Ähnlich hatten sich bereits weitere hochrangige Vertreter von Union und SPD geäußert.



Der AfD-Vorsitzende Chrupalla dagegen will die Vorgabe so bald wie möglich abschaffen. Er könne gut nachvollziehen, dass viele Bürger mit Maske ungern ihre Einkäufe erledigten. Der FDP-Vizefraktionschef Theurer forderte die Bundesregierung dazu auf, einheitliche Kriterien für ein regional differenziertes Ausstiegsszenario zu erarbeiten.



Ein Ende der Maskenpflicht hatten zuvor unter anderem der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, Glawe und Althusmann, ins Gespräch gebracht.