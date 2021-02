Die Bundesregierung will sich in der Frage möglicher Lockerungen der Corona-Regeln zu Ostern noch nicht festlegen.

Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte, will man die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten und dann bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich sind. Die Bundesregierung arbeite aber daran, das Ostern ein etwas anderes Fest als im vergangenen Jahr werde. Zur Zeit entwickele sich die Pandemie mit einem Rückgang der Neuinfektionen und der Todesfälle zwar in eine positive Richtung, aber die Lage sei insgesamt noch unsicher, führte Seibert aus. Die Mutationen stellten eine reale Gefahr dar. Man müsse deren großflächige Ausbreitung unbedingt verhindern.



Die Debatte über Lockerungen zum Osterfest war am Wochenende von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer angestoßen worden. Er hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, Osterurlaub in Deutschland könne es auch in diesem Jahr nicht geben. Berlins Regierender Bürgermeister Müller kritisierte Kretschmers Äußerungen. Er halte diese Diskussion für verfrüht. Ähnlich äußerte sich Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther.

