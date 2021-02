In Deutschland mehren sich die Stimmen, die zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine stärkere Beteiligung des Parlaments einfordern.

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, erklärte in der "Rheinischen Post", je wichtiger die betroffenen Rechtsgüter seien, desto stärker sei der Gesetzgeber gefragt. Im frühen Stadium einer Krise schlage zwar die Stunde der Exekutive - also der Regierungen in Bund und Ländern. Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt müsse das Parlament genauere Handlungsanweisungen geben.



Der Publizist und Jurist Heribert Prantl sagte im Deutschlandfunk, der Bundestag komme in der aktuellen Krise viel zu kurz und werde zu selten gehört. Die Bund-Länder-Runde, die derzeit die Politik in Deutschland bestimme, sei dagegen nirgendwo gesetzlich verankert. Man müsse sich darauf besinnen, dass die Freiheit der Normalzustand sei. Die Grundrechte seien auch in Notzeiten ein Leuchtturm, betonte Prantl.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.