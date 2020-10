In der Coronavirus-Pandemie kommt die Digitalisierung der 375 Gesundheitsämter in Deutschland nur schleppend voran.

Dies berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Angaben des Bundesgesundheitsministeriums. Bislang haben demnach nur wenige Bundesländer bereitstehende Fördergelder beantragt. Der Bund hatte im Mai 50 Millionen Euro für die technische Modernisierung der Gesundheitsämter und deren Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem Demis zur Verfügung gestellt. Den Medienberichten zufolge wurden bis September davon lediglich 12,1 Millionen Euro abgerufen.



Der FDP-Gesundheitspolitiker Herbst sagte der Funke-Mediengruppe, in den Gesundheitsämtern werde seit einem halben Jahr an vorderster Front gegen die Ausbreitung des Coronavirus gekämpft. Und das mit völlig veralteten Arbeitsweisen. Faxgeräte in den Ämtern müssten endlich der Vergangenheit angehören, erklärte Herbst.

