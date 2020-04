Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat die schrittweise Öffnung der Schulen als gute gemeinsame Linie der Bundesländer verteidigt. In Rheinland-Pfalz habe nur noch eine kleine Gruppe Prüfungen vor sich, sagte Dreyer im Deutschlandfunk.

Deshalb gebe es dabei keine Probleme. Die SPD-Politikerin bekräftigte, man solle den Schülerinnen und Schülern nicht die Chancen verbauen, rechtzeitig die Prüfungen abzulegen. Für den regulären Schulbetrieb, der zunächst mit den Abschlussklassen beginnen soll, müsse die Kultusministerkonferenz nun einen Hygieneplan vorbereiten.

Zweifel des Bundeselternrats

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte dafür eine sorgfältige Vorbereitung. Man brauche zwei Wochen Vorlaufzeit, um alle notwendigen Hygienemaßnahmen sicherzustellen, sagte die GEW-Vorsitzende Tepe in der "Passauer Neuen Presse". Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Wassmuth, zweifelt an der Umsetzbarkeit. Die sanitären Einrichtungen in den Schulen seien oft marode und nicht rechtzeitig angemessen in Ordnung zu bringen, sagte Wassmuth dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Kanzleramtschef Braun sagte im ARD-Fernsehen, er erhoffe sich vom Schulbetrieb in den älteren Jahrgängen Erkenntnisse für die jüngeren Schüler. Der Pausenbetrieb etwa sei in einer Grundschule eine schwierige Aufgabe.



