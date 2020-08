Bund und Länder haben sich darauf verständigt, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zu erheben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff von der CDU hatte in der Diskussion ein Mindestbußgeld abgelehnt und erklärt, er wolle dies im Abschlussprotokoll festhalten lassen. Zudem einigte sich die Runde darauf, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten zum 15. September zu beenden.



Angesichts wieder gestiegener Infektionszahlen drängte Merkel zum Auftakt der Videokonferenz auf bundesweit einheitliche Corona-Auflagen. Trotz unterschiedlicher Situationen in den Ländern könne man so die Ausbreitung des Coronavirus am besten eindämmen. Aus der Beschlussvorlage geht hervor, dass Großveranstaltungen in Deutschland bis zum Jahresende verboten bleiben sollen. Feiern im Privatbereich sollen auf 25 Teilnehmer beschränkt werden.



Zur Frage, ob in Pandemiezeiten Karnevalsveranstaltungen und Weihnachtsmärkte verantwortbar sind, sagte Merkel, dies werde und müsse man zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder habe ihr zugestimmt. Zuvor hatte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU die Zulassung von Weihnachtsmärkten gefordert.

