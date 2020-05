Das Düsseldorfer Landgericht verhandelt heute seinen ersten Zivilprozess per Videokonferenz.

Die rechtliche Möglichkeit gibt es zwar schon seit 2013, aber erst die Corona-Krise führte nun zu ihrer Anwendung. Bei dem Verfahren sitzen lediglich Richter und Zuschauer im Gerichtssaal. Anwälte und Streitparteien werden live zugeschaltet. Bisher müssen Prozessbeteiligte oft quer durch die Republik reisen, um an manchmal recht kurzen Verhandlungen teilzunehmen. - In dem konkreten Fall geht es um einen Streit zwischen zwei Matratzenanbietern.



Nach Tests am Landgericht München I kündigte Bayerns Justizminister Eisenreich eine flächendeckende Ausstattung mit Videoanlagen an. In Niedersachsen wurden nach Behördenangaben bereits mehr als 50 Zivilsachen am Landgericht Hannover per Videokonferenz verhandelt.

