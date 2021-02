Der Rückgang der Zahlen bestätigter Corona-Neuinfektionen in Deutschland verlangsamt sich nach Ansicht von Fachleuten vor allem wegen der Virus-Mutationen. Der Frankfurter Virologe Stürmer sagte im ARD-Fernsehen, es gebe in Deutschland im Grunde zwei Pandemien: eine, die durch das Ursprungsvirus ausgelöst worden und mittlerweile ganz gut unter Kontrolle sei. Und eine zweite, die durch die britische Mutation vorangetrieben werde.

Stürmer befürchtet dadurch steigende Infektionszahlen in den kommenden Tagen und Wochen. Auch das Robert Koch-Institut weist in seinem aktuellen Lagebericht auf die Zunahme von Fällen mit mutierten Coronaviren hin. Die britische Variante B 1.1.7 sei inzwischen in allen Bundesländern aufgetreten. In der schleswig-holsteinischen Stadt Flensburg hat diese Variante einen Inzidenzwert von 185 verursacht. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach forderte auf Twitter deshalb einen "strikten Lockdown". Flensburg zeige, was drohe, wenn sich B1.1.7 ausbreite.



Bundesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 57, genau wie gestern. Dabei weisen die Bundesländer stark unterschiedliche Werte auf: In Baden-Württemberg sank der Wert auf 41,5. In Thüringen stieg er deutlich auf 119,5. Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 10.207 neue Fälle gemeldet. Das sind fast genauso viele wie vor einer Woche.

