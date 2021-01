Die Europäische Zentralbank hat eine zügige Durchführung der Impfkampagne gegen das Coronavirus als entscheidend für eine wirtschaftliche Erholung des Euroraums bezeichnet.

EZB-Direktorin Schnabel sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, dass sich bereits ein negatives Wachstum für das vierte Quartal 2020 abzeichne. Angesichts der sich weiter verschärfenden gesundheitlichen Lage in vielen Ländern sei auch mit einem sehr schwachen ersten Jahresabschnitt 2021 zu rechnen. Von erheblicher Bedeutung sei daher, wie schnell es mit den Impfungen gegen das Coronavirus vorangehe, erklärte die Ökonomin. Je zügiger geimpft werde, desto besser sei dies für die europäische Wirtschaft. Die Pandemie habe zu dem tiefsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg geführt.



Das Mitglied des EZB-Direktoriums sprach sich zudem für einen sogenannten digitalen Euro aus. Dieser würde letztlich den Bürgerinnen und Bürgern einen Zugang zu sicherem digitalen Zentralbankgeld gewähren. Die EZB müsse vorbereitet und in der Lage sein, gegebenenfalls selbst eine digitale Währung zu emittieren, um so Souveränität zu sichern. Schnabel betonte, hier sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden. Es seien dazu noch viele Vorarbeiten erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.