In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 22.964 weitere Menschen registriert worden, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Es habe im Vergleich zum Vortag 254 Todesfälle gegeben, teilte das Institut außerdem auf seiner Internetseite mit. Insgesamt ist die Zahl der bekannten Covid-19-Fälle hierzulande auf 902.528 angestiegen.



Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte der "Passauer Neuen Presse", dass das Infektionsgeschehen an den Schulen stärker gebremst werden müsse. Der Virologe Kekulé sprach sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" für geteilte Klassen aus. Am nächsten Mittwoch wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise entscheiden.

