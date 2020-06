Die FDP-Bundestagsfraktion fordert erneut die Aufhebung des Pandemie-Notfalls in Deutschland. Wenn es in sieben Bundesländern nur noch eine zweistellige Anzahl aktiver Corona-Fälle gebe, könne man eine nationale Notlage schwer begründen, sagte der FDP-Innenpolitiker Kuhle dem "Spiegel".

Zudem liege keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr vor. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte der Bundestag Ende März eine sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" festgestellt. Das daraufhin beschlossene Gesetz gibt dem Bund für höchstens ein Jahr zusätzliche Kompetenzen, um im Krisenmanagement schneller reagieren zu können. Bereits Ende Mai forderte die FDP-Fraktion eine Überprüfung.

Regierungschefs beraten mit Merkel

Die Regierungschefs der Länder wollen nächste Woche mit Bundeskanzlerin Merkel über die Strategie für weitere Corona-Tests beraten. Erstmals seit Wochen wird das Treffen wieder im Kanzleramt in Berlin stattfinden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke kündigte an, dass die Runde auch über den Umgang mit Großveranstaltungen sowie die Öffnung von Schulen und Kitas beraten werde. Ein weiteres Thema sei das Konjunkturpaket zur Stützung von Unternehmen und Bürgern in der Corona-Krise.



Als erstes Bundesland beendet Thüringen ab morgen seine Kontaktbeschränkungen. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Abstands- und Hygieneregeln aber bleiben.

