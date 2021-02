Der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestags, Ullmann, plädiert in der Coronavirus-Pandemie für ein differenziertes Vorgehen in den einzelnen Bundesländern.

Dies müsse an die jeweilige Situation angepasst werden, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es könne nicht sein, dass in Gebieten mit niedrigen Infektionszahlen die gleichen strengen Regeln gelten sollen wie in Regionen mit hohen Inzidenzwerten. Natürlich sei es dann nicht ausgeschlossen, dass es in Deutschland lokale Lockdowns gebe, während anderswo das Leben wieder aufgenommen werden könne. Zur Überwachung der Pandemie forderte Ullmann eine Ausweitung der Tests auf das Coronavirus.

