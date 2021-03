Aufgrund steigender Infektionszahlen verschärft Frankreich in weiteren Landesteilen die Corona-Auflagen.

Behördenangaben zufolge gelten ab heute in den drei Verwaltungsbezirken Aube und Nièvre in der Landesmitte sowie Rhône im Südosten nun auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen. Menschen dürfen sich dort nur etwa zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, viele Geschäfte sind geschlossen. Schulklassen sollen in den Gebieten bereits bei einem Corona-Fall komplett nach Hause geschickt werden. An Bahnhöfen, Flughäfen und Mautstellen verstärkt die Regierung die Kontrollen, um durchzusetzen, dass Menschen aus den betroffenen Gegenden, ihre Region nicht ohne triftigen Grund verlassen. Diese Maßnahmen gelten bereits seit einer Woche in 16 Départements, darunter der Großraum Paris.



Die Bundesregierung stuft ganz Frankreich von morgen an als Hochinzidenzgebiet ein.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.